الناتو يطلق مبادرة لإطلاق مفاوضات بين اليونان وتركيا

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، إن حلف الناتو قام بمبادرة لإطلاق مفاوضات بين اليونان وتركيا للحؤول دون وقوع اشتباكات.

واكدت الخارجية التركية، إنها تتخذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد عادت الخلافات بين اليونان وتركيا، للتداول، في الآونة الأخيرة، جراء إعلان مصر واليونان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بينهما في 6 أغسطس الجاري، والتي رفضتها تركيا، لتطلق التصريحات الاستفزازية، لإثارة حفيظة أثينا.

وكانت مصر واليونان، أعلنت توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بينهما في 6 أغسطس الجاري، والتي رفضتها تركيا.