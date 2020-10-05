إبراهيم سعيد يعلق على هزيمة ليفربول التاريخية أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي





فجر أستون فيلا مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه ليلة أمس على ضيفه ليفربول بنتيجة 7 - 2 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وأكد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق أن خسارة ليفربول أمام أستون فيلا بسباعية نتيجة غريبة خاصة فى الدوري الإنجليزي.





وقال سعيد فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "ذهلت من خسارة ليفربول بسباعية أمام أستون فيلا خاصة وأن الريدز حامل لقب البريميرليج ولم يكن يجب أن يخسر بتلك النتيجة".





وأضاف : "مدرب أستون فيلا جريء وقدم مباراة كبيرة للغاية أمام ليفربول ونجح فى الخروج بنتيجة تاريخية".



