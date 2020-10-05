"الكتاب بجنيه".. تعرف على دور الثقافة في رفع وعي المواطن (فيديو)

قال هاني كمال، وكيل وزارة الثقافة، إن الوزارة تعمل على دعم الثقافة لدى المواطن، من خلال إطلاق عدد من المبادرات والفاعليات الثقافية، فضلا عن إقامة معارض للكتاب.





وأشار "كمال"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أن كل اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة متوفرة، ويبدأ سعر الكتاب الواحد من جنيه، وذلك سعيا من الوزارة بإتاحة فرصة القراءة أمام كل فئات الشعب.





وأضاف وكيل وزارة الثقافة، أن أسعار الكتب تعكس دور الوزارة في دعم المواطن المصري، وتشجيعه على القراءة والتثقف والإطلاع.





تنظم وزارة الثقافة 1003 فعاليات فنية وفكرية في القاهرة والمحافظات بمختلف المواقع الثقافية، احتفالا بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وللمرة الأولى عبر قناة الوزارة على موقع "يوتيوب"، وكذلك المنصات الإلكترونية التابعة للقطاعات على شبكة الإنترنت.





وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن انتصارات أكتوبر تمثل ذكرى خالدة، تشهد على حماسة المصريين وعبقريتهم في التصدي للتحديات، مشيرة إلى أنها جسدت أسمى معاني الوحدة الوطنية، والتى تجلت في التفاف الشعب حول قواته المسلحة، لتحقيق ما كان يظنه الآخرون مستحيلا.





وأضافت عبد الدايم أن الوزارة تعمل على إحياء هذه الذكرى، وإبراز أثرها على المجتمع، خصوصا النشء والشباب، من خلال جميع الوسائل والفنون الإبداعية، وذلك لخلق أجيال جديدة أكثر وعيا بقضايا الوطن التي يجب اجتيازها لتحقيق تنمية وطنية مستدامة.





وفيما يلى من سطور، نستعرض أبرز الفعاليات المقرر إقامتها احتفالا بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة:





المجلس الأعلى للثقافة





ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية فكرية بعنوان "التأثيرات الثقافية لانتصارات أكتوبر المجيد".





يشارك فى الأمسية الدكتور أحمد نوار، ويتحدث عن أكتوبر والفنون التشكيلية، الروائي السيد نجم، الذي يناقش أكتوبر والأدب، ويتحدث الإعلامي حمدى الكنيسي عن أكتوبر والإعلام، ويتحدث الدكتور خالد أبو الليل عن أكتوبر والتراث الشعبي، أما الدكتور جمال شقرا، فيناقش أكتوبر وإعادة كتابة التاريخ، ويتحدث الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ عن ثقافة النصر وتأثيرها في النشء، كما ينظم المجلس أمسية فكرية بقصر ثقافة بورسعيد تتضمن ندوة بعنوان "حرب أكتوبر في الوجدان الشعبي" وأخرى بعنوان "نماذج وبطولات عن حرب أكتوبر والعدوان الثلاثي"، إلى جانب معرض لفن الخط العربى للفنان خضير البورسعيدي.





أما المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، فينظم عددا من الفعاليات بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، تبدأ يوم 5 أكتوبر، حيث تذاع أغاني النصر حول وأمام الحديقة مع وضع شاشة تعرض صور من أكتوبر وبيانات العبور، وفي يوم 6 أكتوبر يبدأ الحفل بموكب للأطفال حول الحديقة يحملون صور لأبطال حرب أكتوبر، وصور وأعلام خاصة بكل أسلحة الجيش المختلفة، وعلى مسرح الحديقة تعرض مسرحية "الأراجوز الكسلان" من إنتاج المركز إلى جانب فقرة فنون شعبية، فقرة لفريق الحديقة لذوي القدرات الخاصة، عرض كورال لفريق كورال الحديقة "سلام" للأغاني الوطنية، فقرة الأراجوز، ورش فنون تشكيلية، وورش عرائس، لقاء مع الأدباء المقاتلين الدكتور سيد نجم، وأحمد سويلم، ويديرها عبده الزراع، وعرض تنورة للطفلة "تقى" من فريق الحديقة لذوي القدرات.





هذا إلى جانب برامج قناة المركز على اليوتيوب والتى تعرض حلقات حكي لسلسلة نصر أكتوبر للكاتب حازم هاشم، برنامج "موكب الشهداء" لقاء مع بعض الشهداء، ورش فنية في برنامج "ورشتنا من بيتنا" للأطفال وعمل دبابات وطائرات ورقية، إبداعات الصغار، وهي عبارة عن فيديوهات يقدمها الأطفال عن نصر أكتوبر وعرض فيديو لأغنية "مصر تستحق" من إنتاج المركز.









الهيئة العامة لقصور الثقافة





تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عوض، احتفالية بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر، تحييها فرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب على مسرح قصر ثقافة الجيزة، كما تنظم عددا ضخما من الفعاليات الفنية والإبداعية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية التابعة لها بالقاهرة والمحافظات إضافة إلى تنظيم عدد من الأمسيات والندوات الأدبية واحتفاليات اليوم الواحد التي تتناول انتصار أكتوبر إلى جانب إقامة مجموعة من ورش الفنون التشكيلية والمعارض الفنية للكبار والصغار التي تستلهم الحدث العظيم كما تبث عدد من الفعاليات على منصات المواقع الثقافية على وسائل التواصل الاجتماعي وقناة الهيئة على اليوتيوب.





دار الاوبرا المصرية





كما تنظم دار الأوبرا المصرية احتفالية فنية لنجوم المستقبل من طلاب مركز تنمية المواهب فى الثامنة من مساء الثلاثاء 6 أكتوبر، على مسرح النافورة، وتتضمن باقة مختارة من الأعمال الغنائية الحماسية التى شكلت جانبا من الوجدان الوطنى لشعب مصر والأمة العربية.



