800 جنيه مكافأة لكل العاملين بهذه الجامعة

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قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على صرف 800 جنيه مكافأة لجميع العاملين بالجامعة.



وتشمل المكافأة، العاملين المخاطبين بالقانون 81 لسنة 2016، والعمالة المؤقتة على الموازنة والصناديق، والصبية بمبلغ 500 جنيه، والمدة البنينة عامة اعتبارا من تاريخ الموافقة.



كما تصرف المكافأة للعاملين بالمدن الجامعية من حساب الصناديق الخاصة لكل مدينة، وفي حالة عدم توفر رصيد يتم تقديم كشف حساب البنك وتصرف من الموازنة العامة للجامعة.



وذكر رئيس جامعة الأزهر، في منشور صادر عن الجامعة، أن العاملين بالإدارات العامة المختلفة بالجامعة في فروعها المختلفة، بذلوا مجهودات كبيرة في إنجاح العملية التعليمية وضمان جودة التعليم بالكليات.



وأوضح، أن الأمر يستلزم من جميع العاملين التواجد لفترات طويلة لما بعد مواعيد العمل الرسمية والتواجد في الراحات والاجازات والأعياء للانتهاء من الأعمال المكلفين بها إعلاءا للمصلحة العامة.