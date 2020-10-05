بروتوكول تعاون لتدريب تمريض بني سويف على الأجهزة الحديثة

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وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، خلال جلسته رقم 188 بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، على بروتوكول تعاون بين كلية التمريض بجامعة بني سويف والمستشفى السعودي الألماني بالقاهرة.



وأكد الدكتور منصور أن المستشفى السعودي الألماني يعد من أكبر المستشفيات الخاصة بالشرق الأوسط ولديه إمكانيات عالية تميزه عن غيره في المجال الصحي من حيث الأجهزة الطبية والخبرات البشرية ونظم العمل، حيث قاموا بإعداد برامج تدريب عملي لطلاب كلية التمريض مرحلة الامتياز وسيتم تدريبهم على أحدث الأجهزة المتوفرة لديهم بمختلف الأقسام الطبية.



وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم الاتفاق على تعاون متبادل في كافة المجالات العلمية كالمؤتمرات والفعاليات ذات الاهتمام المشترك.

