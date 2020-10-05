"مصيرنا واحد" تطالب بالتحقيق في تحصيل مديرية الصحة بسوهاج رسوم غير قانونية

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ادانت حملة مصيرنا واحد تصرفات إدارة النفايات الطبية الخطرة بمديرية الصحة والسكان بسوهاج بعد قيامها بتحصيل رسوم مادية عن غير ذي حق، إذ وصلت إلى الحملة شكاوى العديد من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان بالمحافظة بقيام الإدارة على إجبارهم بدفع رسوم مادية عن سنوات سابقة لم تقدم فيها الإدارة أية خدمات للأطباء، وذلك عند توجه الأطباء لإبرام تعاقد مع إدارة النفايات الطبية الخطرة لنقل والتخلص من النفايات بالمنشأت الطبية الخاصة بهم، وتقدر تلك الرسوم بالآف الجنيهات.



واضافت الحملة أنها تحققت من حقيقة تلك الشكاوى بالوقوف عليها على أرض الواقع، وقد برر المسؤولون بالإدارة هذا التصرف بأنه تنفيذ لتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، وكون تحصيل رسوم بأثر رجعي عن تعاقدات لم تتم وخدمات لم تقدم هو مخالف للقانون ويعد من أعمال التعدي على المال الخاص.



وقامت "مصيرنا واحد" بالتواصل مع مسؤولي مديرية الصحة والسكان وقد صرح سابقًا وكيل وزارة الصحة والسكان بإحدى وسائل الإعلام بإيقاف هذا الإجراء، إلا أن إدارة النفايات مستمرة في تحصيل تلك الرسوم، وعليه فقد تقدمت حملة مصيرنا واحد بشكوى لهيئة الرقابة الإدارية برقم 125468 بتاريخ 5 أكتوبر 2020 تطالب فيها بوقف تحصيل الرسوم الغير قانونية ورد ما تم تحصيله بغير وجه حق والتحقيق مع المسؤولين عن تلك المخالفات.



وناشدت الحملة الأطباء بعدم الإنصياع لأية إجراءات غير قانونية والتقدم بالشكوى للجهات المعنية.



يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية والمشاركة في وضع حلول لها،و سبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل "المسئولية الطبية"و "الإعتداء على المستشفيات"و "التوعية بالأمراض النادرة".

