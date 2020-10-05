مباحث التموين تضبط 1120 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

تمهيدًالعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتجهيز اللحوم والدواجن (بمحافظة المنوفية)، وضبط (1،37 طن لحوم ودواجن مجمدة – مقطعات كبدة) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكيل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة (بمحافظة الإسكندرية)، ضبط (6،95 طن جبن شيدر – لبن بودرة – زبدة كاكاو) مجهولة المصدر تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لمنتجات الألبان (بمحافظة الشرقية).



كما تم ضبط (47،100 عبوة بسكويت) بدون مسندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية (بمحافظة الشرقية)، وضبط (13،500 مطبوعات كرتونية لعبوات – 3000 عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة دون تفويض من الشركات المالكة لتلك العلامات التجارية – 3 ماكينة أدوات طباعة) بهدف إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مطبعة للدعاية والإعلان بدون ترخيص (بمحافظة القاهرة)، وضبط (24 طن منظفات صناعية صابون سائل) بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة المنظفات الصناعية (بمحافظة الشرقية).



وضبط أيضًا (2،69 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مختلفة مغشوشة ومقلدة وبدون مستندات مجهولة المصدر – 3،250 عبوة كرتونية فارغة - 3 ماكينة مستلزمات تعبئة وأدوات إنتاج) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع للمنظفات الصناعية (بمحافظة القليوبية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.