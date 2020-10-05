البابا تواضروس يشارك في احتفالات نصر أكتوبر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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شارك قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم في الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليلًا من الزهور أمام النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وعلى قبر الجندي المجهول.

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس بيانا رسميا أعلنت فيه عن دق كنائس مصرأجراسها بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر.


وقال بيان الكنيسة: بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، ومشاركة من الكنيسة القبطية المصرية الارثوذكسية في الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة، ستُدَق أجراس الكنائس في كافة ربوع مصر وذلك الساعة الثانية وخمس دقائق من بعد ظهر يوم الثلاثاء ٦ أكتوبر ٢٠٢٠ وهو توقيت ساعة الصفر التي بدأت فيها الحرب عام ١٩٧٣م.

كان البابا تواضروس قد استقبل بالمقر البابوى بالقاهرة أمس القمص إسحق منصور، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بهويل، نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وبرفقته أسرته.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الراهب القمص زكريا البراموسي كاهن كنيسة السيدة العذراء ومارمرقس بالمكسيك.
البابا تواضروس يشارك في احتفالات نصر أكتوبر
البابا تواضروس يشارك في احتفالات نصر أكتوبر
البابا تواضروس يشارك في احتفالات نصر أكتوبر
البابا تواضروس يشارك في احتفالات نصر أكتوبر

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