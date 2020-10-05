أنباء سارة من الصحة السعودية بشأن العودة بحذر

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قال متحدث وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، إن العودة بحذر أثبتت -بحمد الله- أنها تخطو بنا نحو الاتجاه الصحيح والإيجابي.



كشف الدكتور محمد العبدالعالي خلال مؤتمر عن مستجدات كورونا أنه فيما يتعلق بالتحليل الوبائي فإنه ما زالت الصحة تسجل مستويات الحالات الحرجة دون مستوى الـ 1000 حالة.



خلال الأسبوع الأخير نسجل مزيدًا من مستويات الانخفاض لها بمستوى 7.6% تقريبًا عن آخر تسجيل لها.



وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الأحد، تسجيل 390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 336387 حالة.



وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 511 حالة تعافٍ جديدة، لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 321485حالة، كما تم تسجيل 25 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4875 حالة.