لطيفة تستعرض جمال ملامحها عبر "إنستجرام"

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة لطيفة على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت لطيفة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، اعتمدت فيها على مكياج جريء، أظهر ملامح وجهها، ويبدو أنها كانت ترتدى فستان أزرق، حيث علقت قائلة"بموت فى اللون الأزرق".

يذكر أن آخر أعمال لطيفة هي أغنية "أمي" التي صورتها على شكل فيديو كليب، وطرحتها عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب"، وهي من كلمات أحمد سامي ورامي جمال الدين، ألحان وتوزيع إسلام صبري، والكليب من إخراج أحمد جمال.

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