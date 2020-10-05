دفن 5 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث صلاح سالم

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت النيابة العامة اليوم الاثنين، باستخراج تصاريح دفن 5 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث مروع اعلي طريق صلاح سالم قبل نفق الازهر، وتسليم الجثث لذويهم.


وكشفت التحريات الاولية ان الحادث وقع بين اكثر من 3 سيارات، ونتج عن الحادث وفاة 5 اشخاص.


تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم مروع اعلي طريق صلاح سالم قبل نفق الازهر، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف واوناش المرور لرفع حطام الحادث من الطريق، وتنظيم حركة السير، بعد تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابةالعامة للتحقيق.

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