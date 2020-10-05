عدم وجود شبهة جنائية..التصريح بدفن شاب عثر عليه بنهر النيل بالصف

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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التصريح بدفن جثة شاب عثر عليه بمجرى نهر النيل بالصف، إثر تعرضه للغرق أثناء الاستحمام.



وأفادت التحقيقات، بعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.



كانت نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، في انتشال جثة شاب من مياة نهر النيل بمركز الصف، جنوب المحافظة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بغرق شاب بمياه نهر النيل بمركز الصف، جنوب المحافظة.



دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري، وتمكنت القوات من انتشال جثته، وكشفت المعاينة الأولية أن الشاب كان يستحم بمياه نهر النيل بسبب إرتفاع درجة حرارة الجو، وتم التحفظ على الجثة وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.