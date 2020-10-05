عدم وجود شبهة جنائية..التصريح بدفن شاب عثر عليه بنهر النيل بالصف

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التصريح بدفن جثة شاب عثر عليه بمجرى نهر النيل بالصف، إثر تعرضه للغرق أثناء الاستحمام.

وأفادت التحقيقات، بعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

كانت نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، في انتشال جثة شاب من مياة نهر النيل بمركز الصف، جنوب المحافظة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بغرق شاب بمياه نهر النيل بمركز الصف، جنوب المحافظة.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري، وتمكنت القوات من انتشال جثته، وكشفت المعاينة الأولية أن الشاب كان يستحم بمياه نهر النيل بسبب إرتفاع درجة حرارة الجو، وتم التحفظ على الجثة وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

أخبار تهمك

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ أقل من ساعتين

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ يوم

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ حوالي 11 ساعة

نجم براميدز يقترب بشدة من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

"أول ليلة طلب مني الزنا".. فتاة تفضح عبدالله الشريف على الهواء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ ساعتين

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ يوم

الأهلي يقترب من ضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 5 ساعات

كواليس جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع موسيماني

منذ ساعة

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 15 ساعة

تقارير.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله لبيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ يوم

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ 34 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
11:10 ص

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

09:01 ص

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

08:29 ص

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

12:35 م

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»