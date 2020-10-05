هيروين بـ"مليون جنيه".. ليلة سقوط اثنين من أخطر تجار الكيف بالطالبية

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:44 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين، وكمية من مخدري الحشيش والآيس بحيازة إثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة.

تابعت أجهزة الأمن نشاط إثنين من العناصر الإجرامية، تخصصا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعثر بحوزتهما 20 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام، 8 طرب لمخدر الحشيش وزنت 800 جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 60 جرام، مبلغ مالي أكثر من مليون جنيه، هاتف محمول، 2 ميزان.

وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، هذا وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (1000000، مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

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