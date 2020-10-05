القباج: عرض فرص عمل على متلقى الدعم النقدي لمرتين

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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كدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، علي أن الوزارة تحرص على توجيه الدعم الفني للأولى بالرعاية وغير القادرين على العمل بشكل أساسي، حيث ستعمل خلال الفترة المقبلة على عرض فرص عمل مناسبة للقادرين على العمل من متلقى الدعم لمدة مرتين متتاليتين وفي حال رفضهم العمل في المرة الثالثة سيتم حرمانهم من الدعم النقدي وتوجيه لغير القادرين.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وأكاديمية السويدى الفنية، اليوم وذلك لتوفير تمويل المصروفات التعليمية لطلاب التعليم الفني.

واضافت القباج أن الوزارة تقدر العلم والتدريب والعمل لذا تضع شرطي الانتظام في صفوف الدراسة والانتظام في متابعة الحالة الصحية بمكاتب الصحة كشروط أساسية للحصول على الدعم النقدي المشروط"تكافل".

وأشادت الوزيرة بدور القطاع الخاص في دعم الأولى بالرعاية والمشاركة في قضايا المجتمع..مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاون أكبر بين الوزارة والقطاع الخاص.

من الجدير بالذكر أن توقيع البروتوكول في إطار جهود الوزارة للاستثمار في العنصر البشري؛ والإيمان بإعلاء قيمة العمل الحرفي والمهني وسعي بنك ناصر الاجتماعي لمد مظلة التعاون مع باقي المؤسسات والاكاديميات العاملة في مجال التعليم الفني ليستفيد من هذة المبادرة اكبر عدد من الشباب المصري والسعي إلى الوصول بخدماته إلي كافة فئات المجتمع.
وفي ذات الاطار، تجري الوزارة التواصل مع عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال لفتح مجالات تدريب وتأهيل في قطاعات فنية متنوعة بمعايير جودة محددة وفرص عمل مستمرة للقادرين على العمل.

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