حبس ديلر إمبابة لاتجاره في العقاقير المخدرة ١٥ يوما

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطل، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتجاره في الأقراص المخدرة، وبحوزته على 1800 قرص مخدر بقصد الإتجار، بمنطقة إمبابة، فيما طلبت إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

باشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في الأقراص المخدرة بإمبابة، وأدلى في اعترافاته أنه لجأ لتلك التجارة لتحقيق ثروة في وقت قصير، خاصة أنها تجارة مربحة.

وأفاد في اعترافاته، أنه بدأ تلك التجارة منذ شهور، لمرورة بضائقة مالية، فكان يقوم بالترويج على عملائه بالمنطقة، ويتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول، فيما ضبط بحوزته على أكياس تحتوي على الأقراص المخدرة ومبلغ مالي.

كانت أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة قيام أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة القسم ) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالعقاقير المخدرة متخذًا من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءت أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على (عدد 1800 قرص مخدر لعقار الترامادول - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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