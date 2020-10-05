محسن صالح: هذا سبب تولي موسيماني تدريب الأهلي قبل مواجهة الوداد





أكد محسن صالح مدير إدارة التخطيط بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، أن تم تكوين خلية عمل للبحث عن مدير فني للأهلي بعد ردود أفعال فايلر المدير الفني السابق، من خلال تصريحاته في الصحف الخارجية، لذلك كان لابد للإدارة أن تتحرك لوضع الحل البديل وتم تكليف إدارة التخطيط وجاء اختيار موسيماني من بين عشرات المدربين.









وأضاف أنهم وجدوا في موسيماني ما يبحث عنه من مواصفات كخبرات وتاريخ وإنجازات، فهو مدرب أفريقي لدية إلمام بالكرة الأفريقية وسنه مناسب وحماسه والرغبة في إثبات الذات كلها مقومات شجعت النادي الأهلي على التعاقد معه وتفضيله عن باقي المدربين.





وقال: "اختيار موسيماني كان غير متوقع لأنه مدرب أفريقي والأهلي لم يبحث عن جنسيات بل عن كفاءات وخبرات، ووجدنا إنه لاعب دولي سابق وتاريخ وإنجازات كمدرب وحصل على بطولات أفريقية ووصل لكأس العالم للأندية ونجح في تطوير نفسه، ولا يمنع أنه أفريقي من تولي المهمة فالكرة كفاءة ليس لها عنوان أو جنسية".





وأوضح أن توليه المهمة في هذا التوقيت قبل مباراة الوداد المغربي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بفترة قصيرة، تتطلب منه عمل مكثف ومعلومات وتجارب في المباريات القادمة للبحث عن التشكيل والطريقة الأمثل للمباراة وكلها مرتبطة بالوقت ويتمنى له التوفيق في المرحلة القادمة.





واختمم حديثه أن موسيماني حاليًا يعد الفريق لبطولة أفريقيا ويتمنى الفوز للنادي الأهلي أمام الوداد ولا توجد توقعات في كرة القدم والهدف عو الفوز، مشيرًا أن ملفات الصفقات الجديدة مؤجل حاليًا لكن الأسماء المطلوبة والقرارات كلها جاهزة لإصدارها.











