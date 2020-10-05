إلهام شاهين لـ"الفجر الفني": دوري فى "حظر تجوال" مختلف عن الـ 100 فيلم اللي قدمتهم

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أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى فيلم "حظر تجوال"، الذى من المقرر عرضه فى السينما خلال الفترة المقبلة، ويشاركها فى بطولته كلا من الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد مجدى.



وكشفت إلهام شاهين ل"الفجر الفني" عن أسباب قبولها للمشاركة فى هذا العمل بعد 100 فيلم شاركت فيهم، وتنوعت أدوارها فى كل منهما حيث قالت"اللى دفعنى للمشاركة فى حظر تجوال هو أن الموضوع كله جديد جدا فيه قضايا كده فى المجتمع إحنا بنسميها المسكوت عنها وبنخجل أنني نتكلم فيها على الرغم أننى عارفين أنها حقيقة وموجودة وبتتكرر دايما، فالموضوع مهم جدا ومختلف".





وتابعت: "بعد 100 فيلم عملتهم فقولت هعمل ايه جديد كل حاجة عملتها ففوجئت أنى لسة فيه جديد ولسة فى حاجات معملتهاش، ومن أول مشهد عند خروج واحدة من السجن قاتلة قضت عشرين عاما في الزنزانة، قولت ده جديد وأنا معملتش حاجة زي كدا من قبل".





واختتمت قائلة" الموضوع كله مختلف وجديد والدور يعتمد على التمثيل بشكل كبير، فهو بمثابة مباراة تمثيل بيني وبين أبطال العمل، وأمير رمسيس كاتب حاجة مختلفة ورائعة وأخرجها بشكل رائع".





يذكر أن آخر أفلام إلهام شاهين، "يوم للستات" التى شارك فى بطولته كل من الفنانة نيللى كريم، ناهد السباعى، هالة صدقى، رجاء حسين، وشيماء سيف، إضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، أحمد الفيشاوى، إياد نصار وأحمد داوود، تأليف هناء عطية، وتدور قصته داخل حى شعبى بالقاهرة، إذ يخصص مركز الشباب يومًا خاصًا لنساء الحى فى حمام السباحة، ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التى تغير نظرتهن لأنفسهن وللحياة كلها.