أسقف بني سويف: أجراس الكنائس ستدق غدا احتفالا بانتصارات أكتوبر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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قال نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف وعضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس انه مشاركة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتنفيذا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني لمشاركة الشعب المصري فرحة الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد ستدق أجراس الكنائس في مختلف إنحاء الايبارشية والتي يوجد بها جرس الساعة الثانية وخمس دقائق بعد ظهر غدا الثلاثاء وهي ساعة الصفر التي بدأت فيها حرب أكتوبر المجيد.

ووجه أسقف بني سويف التهنئة لكافة قيادات المحافظة بهذه المناسبة الجليلة والتي حرر فيها الجيش المصري العظيم ارض سيناء وأعاد الكرامة لمصر وقضي علي أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر وهي المعركة التي اختلط فيها دماء الأقباط والمسلمين من اجل إعادة كافة الأراضي المصرية المغتصبة.

وكان الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بني سويف، بعث برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة..جاء فيها:

"يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة،أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدًم والازدهار،داعيًا المولى "عزوجل" أن يوفقكم قائدًا للمسيرة الوطنية وناصرًا للحق وأن يحقق على أيديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها".

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