تهشم سيارتين ملاكى وعمود إنارة فى حادث تصادم بالتجمع الأول

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
تسبب حادث تصادم فى تهشم سيارتين ملاكى وعمود إنارة بمنطقة التجمع الأول. 


تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود مصادمة بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول، والفحص تبين انة اثناء سير سيارة ملاكى بسرعة كبيرة اصطدم بسيارة بجانب الطريق ثم اصطدم بشجرة وعمود انارة مما أدى لتهشم السيارة بشكل كامل ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات وجارى اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

نجم براميدز يقترب بشدة من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ 36 دقيقة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ يوم

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ ساعتين

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ يوم

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ حوالي 11 ساعة

"أول ليلة طلب مني الزنا".. فتاة تفضح عبدالله الشريف على الهواء

منذ حوالي 4 ساعات

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ أقل من ساعتين

كواليس جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع موسيماني

منذ ساعة

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 15 ساعة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ يوم

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

تقارير.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله لبيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

إصابة شخصين في حادث تصادم بشبرا الخيمة

مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم ببولاق الدكرور

بينهم 3 حالات خطرة.. إصابة 26 شخصًا في حادثي تصادم بالشرقية

كثافات مرورية بطريق شبرامنت إثر وقوع حادث تصادم

بعد وقوع حادث سير.. كثافات مرورية بطريق أسيوط

تحرير 756 مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
11:10 ص

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

09:01 ص

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

08:29 ص

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

12:35 م

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»