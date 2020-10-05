تهشم سيارتين ملاكى وعمود إنارة فى حادث تصادم بالتجمع الأول







تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود مصادمة بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول، والفحص تبين انة اثناء سير سيارة ملاكى بسرعة كبيرة اصطدم بسيارة بجانب الطريق ثم اصطدم بشجرة وعمود انارة مما أدى لتهشم السيارة بشكل كامل ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات وجارى اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تسبب حادث تصادم فى تهشم سيارتين ملاكى وعمود إنارة بمنطقة التجمع الأول.