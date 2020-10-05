طبيب: التغيرات التي طرأت على كورونا لم تؤثر على الإصابات (فيديو)

أشاد الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بطب القصر العيني، بالمنظومة الصحية في مصر في تعاملها مع جائحة كورونا، معلقا: "كان أداء في منتهى الروعة".





وشدد "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية حتى لا تحدث زيادة في أعداد الإصابات، خاصة مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.





وأضاف أن العالم لديه هاجس أنه حال التعرض لموجة ثانية من الفيروس، فأن وضع الإصابات قد يكون متغير من حيث الشدة أو أعداد الإصابة، ولكن حتى هذه اللحظة لا توجد تغيرات جوهرية بفيروس كورونا الموجود حاليا، بل أن التغيرات التي طرأت على الفيروس لم تؤثر على معدلات الإصابة أو شدتها.





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 81 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97355 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 108 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 103683 حالة من ضمنهم 97355 حالة تم شفاؤها، و5981 حالة وفاة.



