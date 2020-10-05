تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ضم كيفين جونسون كمدرب عام في الجهاز الفني للفريق الأحمر بدلًا من موكوينا الذي سيتولى تدريب فريق صن داونز.









ويشغل جونسون حاليا منصب المدير الفني لنادي بلاك ليوبار في جنوب إفريقيا، كما قاد تدريب كلا من سوبر سبورت وبلاتينيوم وستارز وأمازولو.









وكان موسيماني قد اختار موكوينا لشغل منصب المدرب العام في الجهاز الفني معه بالأهلي لكن الأخير اعتذر واختار الاستمرار مع صن داونز.









وبدأ موسيماني مهمته في أول مباراة رسمية مع الأهلي مساء أمس الأحد بالفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد.



