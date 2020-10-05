ضبط مصنع للمنظفات الصناعية بداخله منتجات مغشوشة بالقناطر الخيرية

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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، بقيادة العقيد أحمد عبدالعليم، مدير مباحث التموين بالقليوبية، مالك مصنع للمنظفات الصناعية، بنطاق مدينة القناطر الخيرية، لإنتاج منظفات صناعية متعددة الأغراض معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مختلفة مغشوشة ومقلدة وبدون مستندات مجهولة المصدر، تحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، بورود معلومات عن إنتاج مالك مصنع للمنظفات الصناعية بنطاق مدينة القناطر الخيرية، منظفات صناعية متعددة الأغراض معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مختلفة مغشوشة ومقلدة وبدون مستندات مجهولة المصدر.



على الفور جرى تشكيل حملة مكبرة تمكنت من ضبط 2،69 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مختلفة مغشوشة ومقلدة وبدون مستندات مجهولة المصدر، و3،250 عبوة كرتونية فارغة، و3 ماكينة مستلزمات تعبئة وأدوات إنتاج، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة مالك مصنع للمنظفات الصناعية بالقناطر الخيرية، تم تحرير محضر بالواقعة وتلت النيابة التحقيق.