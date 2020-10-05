محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية

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قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بتكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة القاهرة والبالغ عددهم ١٣ طالب وطالبة، وذلك في الحفل الذى أقامته المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم حيث شملت الاحتفالية توزيع شهادات تقدير وهواتف محمولة ودورع تكريم لكافة الطلبة الأوائل تكريمًا لهم على حرصهم على التفوق والتميز.



وأعرب محافظ القاهرة عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من ابنائه الطلبة والطالبات كتقليد سنوى تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكدًا أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظرًا لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق خاصة في ظل عام دراسي استثنائي.

كما طالب المحافظ أبنائه الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، حيث أن مصر تعتمد على عقول ابنائها المتفوقين في كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.



ووجه المحافظ الشكر لجميع العاملين بمديرية التريية والتعليم، لما بذلوه من جهد خلال توقف العام الدراسي بسبب فيروس كورونا من إعداد المنصات التعليمية لجميع المراحل الدراسية.



يذكر أن محافظة القاهرة قد حصدت ١٣ مركز على مستوى الجمهورية للعام الدراسي ٢٠١٩ ـ ٢٠٢٠ وهم الطالبة روان احمد عبد المنعم اول مكرر علمي علوم بمدرسة شبرا الثانوية بنات، والطالبة بيان عبد الرازق عبد القادر أول مكرر علمي علوم بمدرسة الملكة الخاصة لغات، والطالب عمر وائل محمد رامي اول مكرر علمي رياضة بمدرسة السيدة عائشة للغات، والطالبة امل ياسر السيد محمد الثالث مكرر علمي رياضة بمدرسة الشيماء الثانوية، والطالب جورج الهامي الثالث مكرر علمي رياضة بمدرسة البطريركية الخاصة لغات بنين، والطالب كريم محمد سعد الثالث مكرر علمي رياضة بمدرسة النزهة الحجاز لغات بنين، والطالبة حبيبة محمود محمد الثاني مكرر الشعبة الادبية بمدرسة عاطف السادات ث بنات، والطالبة ريموندا ايمن عبده الثاني مكرر الشعبة الادبية بمدرسة سانت ماري لغات بنات، والطالبة آلاء حمدي فؤاد السادس مكرر الشعبة الادبية بمدرسة سان فنساي بول الخاصة لغات فرنسي، والطالبة ايه تامر شوقي السادس مكرر الشعبة الادبية بمدرسة صقر قريش الرسمية لغات، والطالبة جمانة محمد محمد السادس مكرر الشعبة الادبية بمدرسة الرواد الخاصة لغات، والطالبة سهيلة احمد محمد السادس مكرر الشعبة الادبية بمدرسة الشهيد السباعي الرسمية لغات ث، والطالب عمر صلاح الدين السادس مكرر الشعبة الادبية بمدرسة عثمان بن عفان لغات.



شهد الاحتفال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، واللواء ابراهيم عوض السكرتير المساعد لمحافظة القاهرة وعدد من قيادات المحافظة.



