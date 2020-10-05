بتوجيهات رئاسية.. أبرز المعلومات عن المشروع القومي لتجميع وتصنيع البلازما

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأحد بسرعة إقامة المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما طبقا للمواصفات القياسية العالمية، بهدف امتلاك مصر القدرة في هذا المجال الحيوي الذي له مردود وارتباط مباشر على صحة وسلامة المواطنين.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن إقامة المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما:



١- يقام المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما مشروع لأول مرة في مصر، ولا يوجد إلا في مكان واحد بأفريقيا.



٢- تحرص الدولة وفق لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تنفيذه طبقا لأعلى المواصفات القياسية العالمية.



٣-يشمل المشروع علاج 9 أمراض مزمنة، أبرزها الكلى والكبد وبعض أمراض القلب والهيموفيليا، والمناعة، وسرطان الدم.



٤-يقوم المشروع بسد احتياجات مصر من مشتقات البلازما، ثم ستسعى الدولة المصرية للتصدير للبلدان الإفريقية.



٥-يعتمد المشروع علي 3 مراحل، تبدأ من تجميع البلازما، ثم مرحلة التصنيع لدى الغير، وإنشاء وبناء المصنع المحلي ونقل التكنولوجيا.



٦-وجود 6 مراكز هندسية مجهزة تعمل عليها إحدى الشركات لصالح المشروع.



٧-يتم توريد سيارات نقل مبردة للقيام بنقل العينات ضمن المشروع.



٨-تتعاون منظمة الصحة العالمية مع المشروع لضمان تناسبه مع معايير الجودة العالمية.



٩-قامت الدولة باختيار إحدى الشركات العالمية لتنفيذ المشروع بعد مقارنة بين عدد منها.



١٠- من المتوقع أن يعطي المشروع عائد اقتصاديا للدولة، كما سيحسن من المنظومة الصحية في مصر.



١١-وعد رئيس الوزراء ببذل أقصى جهد للإسراع في تنفيذ هذا المشروع الحيوي المهم.



وكان صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أمس الأحد إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز".



ووجه الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، بإقامة مشروع تجميع وتصنيع البلازما وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية.



كما وجه باستعداد القطاع الطبي لمواجهة أية موجة ثانية قد تكون محتملة لفيروس كورونا.



كما وجه بالإسراع في خطوات ضم محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.