نجم الأهلي السابق: أتمنى نهائي دوري الأبطال مصري وموسيماني قادر على حصد اللقب





أكد عبدالمنعم شطة مدير أكاديمية الأهلي، في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، أنه سعيد بتعيين أحد تلامذته وهو بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا للأهلي، حيث منحه من الاتحاد الأفريقي الرخصة A,B,C، وذلك يثبت أن المدرب الأفريقي أصبح مؤهل ويضاهي المدرب الأوروبي، وعلى المنتخبات والأندية الأفريقية الإستعانة بالمدرب الأفريقي.





وأضاف أن موسيماني يتفوق على المدربين الأفارقة بخبرته مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة على الأقل منذ ٤ سنوات من خلال مواجهات صن داونز أمام الفريق الأحمر، ويحسب لمحمود الخطيب التفكير في المدير الفني الجديد بهذه السرعة ولديه قدرة كبيرة على قراءة الأمور بشكل جيد.





وأشار أن موسيماني عاش نفس أجواء وشعبية النادي الأهلي وضغط المباريات مع صن داونز، فهو نادي كبير في جنوب أفريقيا، مؤكدًا أن موسيماني مدرب محترف من أكثر من ١٥ سنة سواء مع صن داونز أو منتخب جنوب أفريقيا ومع إلتزام وجدية اللاعبين بالأهلي وقليل من التوفيق يستطيع حصد بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويرى أن نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا سيكون بين الأهلي والزمالك ليقام على أرض مصر، مضيفًا أن موسيماني قادر على التأقلم مع الفريق في الفترة الوجيزة قبل مباراة الوداد في ظل وجود اللاعبين المحترفين ويحقق إنجاز مع الفريق.





وقال إن صالح جمعة سيكون له فرصة مع بيتسو موسيماني خلال الفترة القادمة فهو من اللاعبين الذي حظى بإهتمامه وسأل عليه في أول حضور له ومعرفة مشكلته ومن الواضح اهتمامه الشخصي به وسينظم له برامج خاصة.











