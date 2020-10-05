سباعية أستون فيلا في ليفربول.. أرقام قياسية بالجملة لم تتكرر منذ 1963

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا من تحقيق فوز تاريخي على ليفربول حامل لقب البريميرليج يوم أمس الأحد بسبعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمت الفريقان على ملعب فيلا بارك لحساب لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.









خسارة الريدز أوقفت رصيد أبناء يورجن كلوب عند النقطة التاسعة على سلم ترتيب البريميرليج في الوقت الذي رفع فيه رفقاء تريزيجيه رصيدهم من النقاط إل نفس الرقم في المركز الثاني خلف إيفرتون المتصدر.









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للمرة الأولى يخسر ليفربول بنتيجة سبعة أهداف في مباراة واحدة منذ الخسارة 7-2 من توتنهام في ابريل 1963.









المرة الثانية التي ينجح فيها أستون فيلا في تسجيل سبعة أهداف في مباراة واحدة بالبريميرليج بعد الفوز على ويمبلدون في فبراير 1995 بنتيجة 7-1.









ليفربول حامل اللقب الأول في البرميرليج الذي تتلقى شباكة سبعة أهداف في لقاء واحد بالدوري الإنجليزي منذ أرسنال الذي فاز على سندرلاند في 1953.









تلك هي المرة الثانية التي يتلقي فيها يورجن كلوب أكثر من خمسة أهداف في مباراة واحدة بعد الخسارة من مانشستر سيتي 5-0 عام 2017.









للمرة الأولى منذ ثلاثة عشر عاماً ينجح التوفيلز فريق نادي أستون فيلا في تحقيق الفوز بأربعة مباريات متتالية.









إخدى عشر هدفاً هو أكبر عدد من الأهداف يستقبله ليفربول بعد مرور 4 جولات وهو أكبر من الأهداف التي دخلت شباك الريدز في الدوري منذ 1937/1938.









إرتكب أدريان خمسة أخطاء أدت إلى إستقبال ليفربول لأهداف في 21 مباراة بجميع المنافسات والمسابقات.









واتكينز اللاعب الأول من أستون فيلا الذي يسجل هدفين ضد ليفربول في البريميرليج مُنذ ديون دبلن في ديسمبر 1998 كما أنه عاشر لاعب ينجح في تسجيل هاتريك.









بات واتكينز أول لاعب في البريميرليج يسجل هاتريك في ليفربول منذ كيفين ليسبي نجم تشارلتون السابق الذي دك شباك الريدز بثلاثية عام 2003.











