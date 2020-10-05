الأهلي يطير إلى المغرب بطائرة خاصة ومسحة طبية في القاهرة قبل السفر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي،على  أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة للمغرب سوف تخضع لإجراء مسحة طبية في القاهرة قبل السفر وأخرى بعد الوصول الي كازابلانكا. 


وأضاف سيد عبد الحفيظ بأنه تقرر سفر الفريق بطائرة خاصة وفقا للتنسيق الذي تم مع مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب. 


وأوضح عبد الحفيظ أنه يقوم بتنسيق كافة الترتيبات الخاصة بالسفر وإجراءات حجز ملاعب التدريب والانتقالات قبل وقت كافٍ من وصول الفريق. 


ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي يوم 17 من الشهر الجاري في المغرب، ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 


ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل.

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