الأهلي يطير إلى المغرب بطائرة خاصة ومسحة طبية في القاهرة قبل السفر
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:00 م
علي نبوي
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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي،على أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة للمغرب سوف تخضع لإجراء مسحة طبية في القاهرة قبل السفر وأخرى بعد الوصول الي كازابلانكا.
وأضاف سيد عبد الحفيظ بأنه تقرر سفر الفريق بطائرة خاصة وفقا للتنسيق الذي تم مع مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.
وأوضح عبد الحفيظ أنه يقوم بتنسيق كافة الترتيبات الخاصة بالسفر وإجراءات حجز ملاعب التدريب والانتقالات قبل وقت كافٍ من وصول الفريق.
ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي يوم 17 من الشهر الجاري في المغرب، ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل.