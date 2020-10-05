الأهلي: فضلنا موسيماني علي مدرب أرجنتيني وبرازيلي





قال محسن صالح، رئيس لجنة تخطيط الكرة بالنادي الأهلي، إن النادي قام بدراسة عدد من السير الذاتية بشكل مكثف من أجل التعاقد مع المدير الفني الجديد خلفًا للسويسري رينيه فايلر وقبل التعاقد مع موسيماني.





وأكد محسن صالح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كان هناك عدد من السير الذاتية وكان على رأسهم أرجنتيني وبرازيلي لتدريب النادي الأهلي".





وتابع: " فضلنا موسيماني علي مدرب أرجنتيني وبرازيلي لتدريب الأهلي".











