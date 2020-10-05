٥ أكتوبر.. كل ما تريد معرفته عن يوم المعلم العالمي

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في مثل هذا اليوم من كل عام ٥ أكتوبر يحتفل العالم بيوم المعلم العالمي، وذلك تقديرا لما يقدمه المعلم من أدوار في بناء المجتمع وتطويره وتأثير ذلك تربية نشئ قادر على مواكبة الظروف المجتمعية في كل عصر.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن يوم المعلم العالمي بمناسبة احتفال العالم به:



١- يحتفل به سنويًا في 5 أكتوبر من كل عام، وذلك منذ 1994، للإشادة بدور المعلمين حول العالم.



٢- يهدف إلى تعبئة الدعم وللتأكد من أن احتياجات الأجيال القادمة سيوفرها المعلمين بكفاءة.



٣- يعود الفضل في الانتشار السريع والوعي العالمي بهذا اليوم إلى منظمة إديوكشن إنترناشونال.



٤- يلفت اليوم العالمي للمعلمين الانتباه إلى الحاجة رفع مكانة مهنة التعليم ليس لأجل المعلمين والتلاميذ فحسب، ولكن لأجل المجتمع والمستقبل ككل بما يمثل إقرارا بالدور الذي يضطلع به المعلمون في بناء المستقبل.



٥- يوم المعلم يمثل مكانة وقيمة كبيرة عند جميع المعلمين فيشعرون بالتقدير والامتنان من طلابهم إليهم، ويعرفون أن مجهودهم المبذول لم يضيع هباءً.



٦- يتم الاحتفال به بتوصية من اليونسكو منظمة العمل الدولية بشأن وضع المعلمين في عام 1966، والتي تؤكد على حقوق ومسؤوليات المعلمين، وتحدد معايير التوظيف، وسياسات التعليم، وظروف التدريس والعمل، والإعداد الأولي للمعلمين.



يذكر أن في مصر يبلغ إجمالي عدد المعلمين الموجودين في المدارس حاليا 1018773 معلما، منهم 608860 إناثا، و409913 ذكورا، ويبلغ إجمالي عدد المعلمين في فصول رياض الاطفال 58232 معلما، منهم 58006 إناثا و226 ذكورا، ويبلغ إجمالي عدد المعلمين في فصول الابتدائي 437203 معلمين، منهم 282918 إناثا و154285 ذكورا.



كما يبلغ إجمالي عدد المعلمين في فصول الإعدادي 253208 معلمين، منهم 136854 إناثا، و116354 ذكورا، ويبلغ إجمالي عدد المعلمين في الثانوي العام 106427 معلما، منهم 45839 إناثا و60588 ذكورا، ويبلغ إجمالي عدد المعلمين في الثانوي الصناعي 92240 معلما، منهم 41847 إناثا، و50393 ذكورا، ويبلغ إجمالي عدد معلمي الثانوي الزراعي، 12890 معلما، منهم 5158 إناثا و7732 ذكورا.



ويبلغ عدد معلمي الثانوي الفندقي 2919 معلما، منهم 1739 إناثا، و1180 ذكورا، يبلغ إجمالي عدد معلمي الثانوي التجاري، 37910 معلمين، منهم 22821 إناثا، و15089 ذكورا، ويبلغ إجمالي عدد معلمي التربية الخاصة، 9893 معلما، منهم 6009 إناثا و3884 ذكورا.



