بعد فوز أستون فيلا على ليفربول.. تريزيجيه يوجه رسالة إلى صلاح

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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عبر النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه"، المحترف ضمن صفوف نادي أستون فيلا، عن سعادته بالفوز الكبير على نادي فريق ليفربول بنتيجة 7-2، في المواجهة التي بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.


ولعب تريزيجيه، أساسياً في المباراة قبل أن وخرج في الدقيقة 85، وقدم أداء جيد، وقام بصنع الهدف الرابع في شباك ليفربول بطريقة مميزة.


وخلال تصريحات تلفزيونية، عبر شبكة "بي ان سبورتس" قال تريزيجيه: "كنت تتمنى أن تكون ضمن من سجلوا أهدافا اليوم؟"، رد: "لا، هدفي ليس إحراز الأهداف فقط، بالتأكيد كنت أرغب في إحراز هدف، ولكن هدفي الأول أن يفوز أستون فيلا ".


وتابع: "كنت دائماً في المباراة هدفي أن يفوز أستون فيلا، وحاولت فعل ذلك مع زملائي، بالنسبة لي الانتصار كان أهم بالتأكيد".

وأكمل: "ماذا إذا سجلت هدفا وهزمنا في النهاية؟ الهدف لن يعني أي شيء، طالما أستون فيلا يفوز هذا هو الأهم".


وانهى حديثه ، بتوجيه رسالة لمحمد صلاح، نجم وهداف الريدز، قائلا: "محمد اليوم أحرز هدفين، وأتمنى له التوفيق دائما، وأن يقدم ليفربول مستوى وأداء مثل الموسم الماضي".

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