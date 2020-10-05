ولدت في إنجلترا وبدأت حياتها المهنية كمذيعة.. ما لا تعرفه عن النجمة بشري

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:50 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
تحتفل النجمة بشري بعيد ميلادها، الذي يحل اليوم الخامس من شهر سبتمبر ، وتعد بشري من الفنانات اللاتى لمعن فى الفترة الأخيرة، فهي فنانة ذات مواصفات كاملة، أجادت في جميع أنواع القوالب الفنية والتليفزيونية الناجحة التي رُسخت في وجدان المشاهد المصري واستطاعت أن تستحوذ بها علي مكانة كبيرة في قلوب الجمهور .

وتزامناً مع تلك المناسبة يعرض لكم "الفجر الفني" معلومات لا تعرفها عن النجمة المبدعة بشري.

* ولدت بشري في 5 أكتوبر 1976 في إنجلترا وذلك لظروف عمل والدها الكاتب أحمد عبد الله رزة.

* نجمة تميزت بكونها فنانة شاملة ومتنوعة، موهوبة بالفطرة برعت في الفن في جميع مجالاته.

* كانت بدايتها كمذيعة محبوبة على شاشات الفضائيات، ثم انتقلت للتمثيل فبرعت وأبدعت في تقديم جميع الأدوار التي نسبت إليها وتنوعت تلك الأدوار ما بين الكوميدي والدرامي ،حققت بشرى نجاحًا كبيرًا وأثبتت وجودها خلال وقت قصير.

* قدمت الغناء فتألقت فيه بصوتها المميز وأغانيها المختلفة ومن ألبوماتها "مكانك" و"إحكي".

* كانت بدايتها في مجال الفن عام 2002 من خلال مشاركتها في مسلسل "شباب أون لاين".

* تزوجت مرة واحدة فقط وأسفرت تلك الزيجة عن إنجابها طفلين، قبل أن يحدث الانفصال .

* تعمل كمدير للعمليات في مهرجان الجونة السينمائي.

أخبار تهمك

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ ساعة

تقارير.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله لبيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من ضم سيرينو

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تصعيد خماسي الشباب لمران الأهلي

منذ ساعة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ 43 دقيقة

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ يوم

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 14 ساعة

نجم براميدز يقترب بشدة من الزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

"أول ليلة طلب مني الزنا".. فتاة تفضح عبدالله الشريف على الهواء

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ يوم

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ يوم

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ يوم

تصويت

الأكثر قراءة
09:01 ص

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

08:29 ص

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

12:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»