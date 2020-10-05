ولدت في إنجلترا وبدأت حياتها المهنية كمذيعة.. ما لا تعرفه عن النجمة بشري

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تحتفل النجمة بشري بعيد ميلادها، الذي يحل اليوم الخامس من شهر سبتمبر ، وتعد بشري من الفنانات اللاتى لمعن فى الفترة الأخيرة، فهي فنانة ذات مواصفات كاملة، أجادت في جميع أنواع القوالب الفنية والتليفزيونية الناجحة التي رُسخت في وجدان المشاهد المصري واستطاعت أن تستحوذ بها علي مكانة كبيرة في قلوب الجمهور .



وتزامناً مع تلك المناسبة يعرض لكم "الفجر الفني" معلومات لا تعرفها عن النجمة المبدعة بشري.



* ولدت بشري في 5 أكتوبر 1976 في إنجلترا وذلك لظروف عمل والدها الكاتب أحمد عبد الله رزة.



* نجمة تميزت بكونها فنانة شاملة ومتنوعة، موهوبة بالفطرة برعت في الفن في جميع مجالاته.



* كانت بدايتها كمذيعة محبوبة على شاشات الفضائيات، ثم انتقلت للتمثيل فبرعت وأبدعت في تقديم جميع الأدوار التي نسبت إليها وتنوعت تلك الأدوار ما بين الكوميدي والدرامي ،حققت بشرى نجاحًا كبيرًا وأثبتت وجودها خلال وقت قصير.



* قدمت الغناء فتألقت فيه بصوتها المميز وأغانيها المختلفة ومن ألبوماتها "مكانك" و"إحكي".



* كانت بدايتها في مجال الفن عام 2002 من خلال مشاركتها في مسلسل "شباب أون لاين".



* تزوجت مرة واحدة فقط وأسفرت تلك الزيجة عن إنجابها طفلين، قبل أن يحدث الانفصال .



* تعمل كمدير للعمليات في مهرجان الجونة السينمائي.