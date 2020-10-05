الأهلي يعترف بوجود مفاوضات مع سيرينو والبلايلي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:46 ص
يوسف البلايلي
يوسف البلايلي
محمد جمال
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كشف محسن صالح، رئيس لجنة تخطيط الكرة بالنادي الأهلي، عن أخر المستجدات في ملف الصفقات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وأكد محسن صالح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "ملف المدير الفني كان ضمن أولويتنا في الفترة الماضية وأجلنا ملف الصفقات بسبب ذلك ولكن بعد التعاقد مع موسيماني سنبدأ في فتح ملف الصفقات مرة أخرى".

وأتم: "الثنائي سيرينو مهاجم صن داونز ويوسف بلايلي ضمن الأسماء المطروحة في حسابتنا لصفقات الموسم الجديد".

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