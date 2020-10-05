مستشار الرئيس: حصة مصر من لقاحات كورونا "مؤمنة" (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك فريق مصري يتابع بدقة أخر تطورات التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا مع الشركات العالمية والدول التي تعمل على إنتاج اللقاحات، مؤكدا أن هناك تأمين لحصة مصر من اللقاحات عندما تكون متاحة طبيا.





وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه ستجرى تجارب اكلينيكية سريرية على تطعيمات مصرية ضد فيروس كورونا قريبا، مؤكدا أنهم سيعملون على التأكد من فاعلية أي لقاح يستخدم في مواجهة فيروس كورونا.





وعن لقاح الإنفلونزا الموسمية، نفى ما تردد مؤخرا بشأن أن من يحصل على لقاح الإنفلونزا هم الذين يحصلون عليه سنويا، مضيفا: "ده كلام غير علمي، وغير حقيقي"، منوها بأنه تم زيادة كميات تطعيم الإنفلونزا الموسمية هذا العام 6 مرات عن الكمية التي تحصل عليها مصر كل عام تحسبا لزيادة الإقبال عليه هذا العام، مؤكدا أنه تطعيم آمن.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 81 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97355 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 108 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 103683 حالة من ضمنهم 97355 حالة تم شفاؤها، و5981 حالة وفاة.



