مستشار الرئيس: حصة مصر من لقاحات كورونا "مؤمنة" (فيديو)

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن هناك فريق مصري يتابع بدقة أخر تطورات التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا مع الشركات العالمية والدول التي تعمل على إنتاج اللقاحات، مؤكدا أن هناك تأمين لحصة مصر من اللقاحات عندما تكون متاحة طبيا.

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه ستجرى تجارب اكلينيكية سريرية على تطعيمات مصرية ضد فيروس كورونا قريبا، مؤكدا أنهم سيعملون على التأكد من فاعلية أي لقاح يستخدم في مواجهة فيروس كورونا.

وعن لقاح الإنفلونزا الموسمية، نفى ما تردد مؤخرا بشأن أن من يحصل على لقاح الإنفلونزا هم الذين يحصلون عليه سنويا، مضيفا: "ده كلام غير علمي، وغير حقيقي"، منوها بأنه تم زيادة كميات تطعيم الإنفلونزا الموسمية هذا العام 6 مرات عن الكمية التي تحصل عليها مصر كل عام تحسبا لزيادة الإقبال عليه هذا العام، مؤكدا أنه تطعيم آمن.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 81 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97355 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 108 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 103683 حالة من ضمنهم 97355 حالة تم شفاؤها، و5981 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشار الرئيس لقاح كورونا بوابة الفجر الفجر أخبار مصر

أخبار تهمك

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 14 ساعة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ يوم

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ يوم

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ يوم

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

"أول ليلة طلب مني الزنا".. فتاة تفضح عبدالله الشريف على الهواء

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ 41 دقيقة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ يوم

الأهلي يقترب من ضم سيرينو

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تصعيد خماسي الشباب لمران الأهلي

منذ ساعة

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ أقل من ساعة

تقارير.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله لبيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

نجم براميدز يقترب بشدة من الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موضوعات متعلقة

توصية مهمة من مستشار الرئيس بشأن الشتاء المقبل (فيديو)

مستشار الرئيس يكشف آخر تفاصيل لقاحات كورونا

متحدث الوزراء: سيتم النظر في منح كبار السن والأطباء لقاح الانفلونزا الموسمية مجانًا

مستشار الرئيس يعلن خبرا صادما للمصريين بشأن كورونا (فيديو)

شاهد.. خبير أمصال: "لقاح الإنفلونزا الموسمية هيساعدنا كثيرًا في أزمة كورونا"

شاهد.. مستشار الرئيس يوجه نصيحة مهمة لكبار السن

تصويت

الأكثر قراءة
09:01 ص

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

08:29 ص

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

12:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»