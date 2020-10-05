7 أكتوبر.. افتتاح معرض منتجات الشباب بالإسكندرية

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، عن إفتتاح معرض منتجات الشباب من كل الفئات ومشاركة ذوي الإحتياجات الخاصة وشباب اندية مؤسسات الدفاع الاجتماعي بإدارة الدفاع، فى 7 أكتوبر الجارى.



وقالت المديرية، فى بيان لها، أن المعرض أتى تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،وإشراف طارق جمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالاسكندرية



حيث تقيم مديرية التضامن الاجتماعي،من خلال إدارة الأندية الاجتماعية "مهرجان شباب أكتوبر 2020،والذي تبدأ فعالياته بإفتتاح معرض منتجات الشباب من كل الفئات ومشاركة ذوي الإحتياجات الخاصة وشباب اندية مؤسسات الدفاع الاجتماعي بإدارة الدفاع فى الفترة من 7 أكتوبر وحتى 10 أكتوبر الجارى،ويضم المعرض منتجات ومشغولات يدوية،أدوات مدرسية، تجميع كمبيوتر، هدايا، وذلك بمقر جمعية الهلاجل الأحمر المصري نادي شباب هلال سموحه،ويتخلل المعرض فقرات فنية وثقافية،على أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور من الساعة العاشرة صباحا حتي الثامنة مساءا



يذكر أن سلسلة معارض "ديارنا" للأسر المنتجة، قد لاقت نجاحا كبيرا بالاسكندرية،وهى المعارض التى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى برئاسة الوزيرة نيفين القباج، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من أهم المعارض التسويقية لتلك المنتجات والتى تساهم فى تسويق المنتجات اليدوية والتراثية وتساهم فى إحياء العديد منها.



حيث شهدت محافظة الإسكندرية، إقامة فعالية جديدة من سلسلة معارض "ديارنا" لعرض منتجات الآسر المنتجة، والذى يقام على مساحة 450 متر بمنطقة "الشاطبى – الأزاريطة" فى أرض كوتة بجوار مكتبة الإسكندرية، وبمشاركة 6 محافظات هى القاهرة ودمياط والإسكندرية وشمال سيناء والمنوفية وسوهاج بـ 40 عارضًا، وبمنتجات متنوعة من المفروشات والخزف والكليم والخيامية والجلود والإكسسوار وأعمال الرسم على الخشب، حيث تميزت المعروضات بجودتها وسعرها المناسب، بالإضافة إلى كونها منتجات يدوية تراثية لكل محافظة.