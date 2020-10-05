فرج عامر : انتصارات أكتوبر أكدت للعالم كله قدرة الجيش المصري

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:44 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، مؤكدًا أنه رغم مرور 47 عاما على هذه المناسبة التاريخية العالمية إلا أن هذه الانتصارات أكدت للعالم قدرة الجيش المصري على حماية الوطن والشعب معا.

وقال " عامر " في بيان له اليوم الاثنين، إن هذه الانتصارات التي حققها رجال القوات المسلحة ستظل خالدة في تاريخنا الوطني ومبعث فخر واعتزاز لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها خاصة أن هذه الانتصارات كانت من أعظم الانتصارات للأمة العربية في تاريخها الحديث وجسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وتقدير كل المصريين لبواسل وصقور القوات المسلحة بما قدموه من تضحيات وبطولات.

وقال عضو مجلس النواب، إن ابطال القوات المسلحة المصرية اثبتوا وأكدوا للعالم أنه لا تهاون مع معتد ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر المقدسة ولا تسامح في سيادتنا على أراضينا وأعادوا العزة والكرامة للمصريين والعرب جميعا، موجهًا تحية قلبية لشهداء مصر الأبرار الذين قدموا ارواحهم فداء لمصر وشعبها والذين كانوا ابطالا شاركوا بكل فدائية في تحقيق هذه الانتصارات التي أبهرت العالم كله ولاتزال تدرس في أكبر الأكاديميات العسكرية المصرية.


وتحتفل مصر بالذكري الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة التي سطر فيه رجال قواتنا المسلحة نصرا عظيمًا وملحمة بطولية وتاريخية تبقى على مر الزمن مثار فخر المصريين.

وأهدت وزارة الداخلية أغنية بعنوان "عاشوا" للقوات المسلحة المصرية الباسلة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر.

وأحيا عدد من نجوم الغناء احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر التي أقيمت أمام المنصة بمدينة نصر، بحضور الآلاف من المواطنين، رافعين العلم المصري، ومرددين هتافات لدعم الدولة والرئيس السيسي، أثناء الاحتفال بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر المجيد.

كما شهدت محافظات الجمهورية مسيرات حاشدة باللافتات وأعلام جمهورية مصر العربية، احتفالا بالذكرى الـ 47 لانتصار حرب أكتوبر عام 1973، وسط هتافات تحيا مصر لدعم مؤسسات الدولة والرئيس السيسي، وكان قد دعا عدد من الأحزاب السياسية كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات.

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