معلول وجيرالدو يلحقان ببعثة الأهلي في المغرب

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:41 ص
معلول وجيرالدو
معلول وجيرالدو
علي نبوي
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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على أن الثنائي التونسي علي معلول، والأنجولي جيرالدو، يلحقان ببعثة الفريق في المغرب، بعد انتهاء معسكر منتخبي بلادهما يوم 13 أكتوبر الجاري، وذلك استعدادا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها 17 من الشهر ذاته في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وأضاف أن هناك ترتيبات خاصة بإرسال تذاكر الطيران للثنائي، وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بذلك؛ من أجل اللحاق ببعثة الأهلي في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد.


يذكر أن الأهلي حدد يوم 13 أكتوبر الجاري موعدا للسفر إلى المغرب استعدادا لمواجهة الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي على عقد جلسة مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق من أجل الاطمئنان عليه بعد إصابته أمس في مباراة المقاولون.


وغادر الشناوي مباراة المقاولون أمس في الشوط الأول بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة.


وحرص عبد الحفيظ على الشد من أزر الشناوي ودعمه من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة والتي تشهد رحلة المغرب؛ لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي يوم 17 أكتوبر الجاري.

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