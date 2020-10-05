معلول وجيرالدو يلحقان ببعثة الأهلي في المغرب
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:41 ص
علي نبوي
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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، على أن الثنائي التونسي علي معلول، والأنجولي جيرالدو، يلحقان ببعثة الفريق في المغرب، بعد انتهاء معسكر منتخبي بلادهما يوم 13 أكتوبر الجاري، وذلك استعدادا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها 17 من الشهر ذاته في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف أن هناك ترتيبات خاصة بإرسال تذاكر الطيران للثنائي، وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بذلك؛ من أجل اللحاق ببعثة الأهلي في المغرب استعدادا لمواجهة الوداد.
يذكر أن الأهلي حدد يوم 13 أكتوبر الجاري موعدا للسفر إلى المغرب استعدادا لمواجهة الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وحرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي على عقد جلسة مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق من أجل الاطمئنان عليه بعد إصابته أمس في مباراة المقاولون.
وغادر الشناوي مباراة المقاولون أمس في الشوط الأول بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الضامة.
وحرص عبد الحفيظ على الشد من أزر الشناوي ودعمه من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة والتي تشهد رحلة المغرب؛ لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي يوم 17 أكتوبر الجاري.