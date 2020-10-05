نوال الزغبي تبهر جمهورها بإطلالة مميزة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:39 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة جديده لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وكانت نوال الزغبي في الصورة ترتدي تشرت ابيض ، وتتجول في الشوارع ، وعلقت على الصورة قائلة " صباح الخير " .

يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغاني متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما إلهامى دهيمة



وغنت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.

الجدير بالذكر أن الفنانة نوال الزغبي، عبرت سابقا عن عدم انتمائها لأي حزب أو طرف سياسي في لبنان.

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