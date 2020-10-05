بوجود مؤمن زكريا.. اتحاد الكرة يُعلن عن الزي الجديد لمنتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن الزي الجديد للمنتخب الوطني والذي سيخوض به المنافسات المقبلة.









ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة الزي الجديد للمنتخب الوطني والتى تجمع بها نجوم الفراعنة.









وجاء فى الصورة نجم كرة القدم المصرية مؤمن زكريا بجانب نجمي الأهلي محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة وعمرو السولية بجانب نجم الزمالك طارق حامد.









وكان الاتحاد المصرى لكرة القدم نشر عبر حسابه بالأمس فيديو تشويقي للزى الجديد للفراعنة وكان يقدمه محمد بركان نجم كرة القدم المصرية السابق ومدير المنتخب الوطني الأول الحالي.









ويذكر أن اتحاد الكرة أصر على تواجد مؤمن زكريا ليكون بطل إعلان قميص منتخب مصر الجديد.