بعد أن وصفه نجيب ساويرس بأنه نمير وان.. محمد رمضان يرد عليه

Advertisements

يحرص الفنان محمد رمضان على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.







ونشر محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له مع رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، وعلق قائلاً"شهادة أعتز بيها"، بعد أن وصفه نجيب بأنه شبيه مايكل جاكسون وأنه نمبر ون.





يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل"البرنس" الذى تم طرحه رمضان الماضي ويشارك فى بطولته محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر،ونور،ومن تأليف وإخراج محمد سامى.