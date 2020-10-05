رسميا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع بيريرا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع دانيلو بيريرا على سبيل الإعارة من بورتو البرتغالي مع خيار الشراء.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع دانيلو بيريرا على سبيل الإعارة من بورتو حتى 30 يونيو 2021 مع خيار الشراء، لتعزيز خط وسط الفريق الباريسي في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي.

وتبلغ قيمة صفقة بيريرا 4 ملايين يورو مع خيار الشراء في نهاية الموسم مقابل 16 مليون يورو خاصة أنه يبلغ من العمر 29 عامًا ولعب لأندية بنفيكا وبورتو وماريتيمو البرتغاليين وبارما الإيطالي وأريس سالونيكا اليوناني ورودا كيركراده الهولندي.

ولعب بيريرا 39 مباراة دولية مع منتخب البرتغال وسجل هدفين وفاز ببطولة أمم أوروبا 2016 في فرنسا وشارك في 5 مباريات، ثم توج ببطولة دوري الأمم الأوروبية عام 2019.