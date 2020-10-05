بدون مكياج.. أحدث ظهور لعبير صبرى عبر إنستجرام

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة عبير صبري على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت عبير صبري عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بدون مكياج، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها، وعلقت قائلة"صباحكم جميل".



يُذكر أن عبير صبري خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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