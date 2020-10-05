إنتر ميلان يُبرم صفقة جديدة قبل إغلاق سوق الإنتقالات

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:27 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي من الحصول على توقيع ماتيو دارميان الظهير الأيمن لفريق نادي بارما لينضم إلى النيراتزوري قبل غلق فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.


وذكر الموقع الرسمي لرابطة الكالتشيو أن دارميان أكمل بالفعل إنتقاله للميلان حيث نجح النيراتزوري في تسجيل عقد اللاعب لدى الرابطة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.


وكان دارميان قد عاد إلى إيطاليا بعد أربعة مواسم قضاها في مانشستر يونايتد لينجح أنطونيو كونتي في لم شملهما من جديد بعد أن تدرب معه اللاعب في المنتخب الإيطالي.

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