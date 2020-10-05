كلوب: نعم.. أصدق السباعية من أستون فيلا
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:25 ص
وكالات
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اعترف يورجن كلوب مدرب ليفربول عقب الخسارة الثقيلة التي تلقاها على يد أستون فيلا في "البريمييرليج" بنتيجة 2-7، أن فريقه أضاع الكثير من الفرص، ولكنها بالطبع لم تكن كافية لتحقيق التعادل (7-7).
كانت هذه الهزيمة هي الأولى لـ"الريدز" هذا الموسم في بطولة
الدوري الإنجليزي.
وأوضح كلوب في تصريحات لشبكة قنوات سكاي سبورتس: "نعم، أصدق ما حدث
لأنني كنت موجوداً، أستون فيلا قدم مباراة جيدة للغاية، كانوا أقوياء من الناحية
البدنية، ولعبوا بكل ذكاء وبشكل مباشر، ليس مثلنا".
وأضاف: "حظينا بفرص كثيرة ولكننا لم نستغلها، ولكن عندما تستقبل 7
أهداف لا اعتقد أنك ستحظى بفرص كافية للتعادل (7-7)، ارتكبنا أخطاء كثيرة ومنها
أخطاء كبيرة.. لا يمكننا إلا لوم أنفسنا فقط".
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