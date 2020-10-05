كلوب: نعم.. أصدق السباعية من أستون فيلا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:25 ص
ليفربول
ليفربول
وكالات
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اعترف يورجن كلوب مدرب ليفربول عقب الخسارة الثقيلة التي تلقاها على يد أستون فيلا في "البريمييرليج" بنتيجة 2-7، أن فريقه أضاع الكثير من الفرص، ولكنها بالطبع لم تكن كافية لتحقيق التعادل (7-7).

 

كانت هذه الهزيمة هي الأولى لـ"الريدز" هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وأوضح كلوب في تصريحات لشبكة قنوات سكاي سبورتس: "نعم، أصدق ما حدث لأنني كنت موجوداً، أستون فيلا قدم مباراة جيدة للغاية، كانوا أقوياء من الناحية البدنية، ولعبوا بكل ذكاء وبشكل مباشر، ليس مثلنا".

 

وأضاف: "حظينا بفرص كثيرة ولكننا لم نستغلها، ولكن عندما تستقبل 7 أهداف لا اعتقد أنك ستحظى بفرص كافية للتعادل (7-7)، ارتكبنا أخطاء كثيرة ومنها أخطاء كبيرة.. لا يمكننا إلا لوم أنفسنا فقط".

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