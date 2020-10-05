تصريحات مفاجئة من مدرب الاتحاد السكندري عن مواجهة طلائع الجيش





أطلق مدرب نادي الاتحاد السكندري تصريحات مفاجئة عن مواجهة فريقه ضد نظيره نادي طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز.





وأكد محمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، أن الظروف كانت صعبة جدا في مباراة طلائع الجيش اليوم الأحد في بطولة الدوري المصري.





وقال إبراهيم خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "الظروف كانت صعبة ودخلنا المباراة بنواقص كثيرة جدا خاصة في الخط الدفاعي، كان هناك 2 لاعبين فقط في هذا المركز ولاعبنا اسامة العزب مساك بعد إصابة الميداني".





وأكمل: "لم يحدث أي ازمات بين الجهاز الفني وإبراهيم نور الدين، الإدارة أصدرت بيان بعدم اسناد اي مباراة له".





وتابع: "إبراهيم نور الدين تحدث مع طلعت يوسف بطريقة لا تليق به تماما ولم نفهم موقفه".





واختتم مدرب الاتحاد السكندري حديثه قائلا: "الموقف في الوقت الحالي أننا قدمنا كل ما علينا كجهاز فني".











