في ذكرى ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن سامية شكري

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:26 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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تحل اليوم الأثنين ذكري ميلاد الفنانة الراحلة سامية شكري، التى تعد واحدة من أهم الفنانات خلال الثمانينيات.

وفي تقرير مبسط ل "الفجر الفني " سنرصد بعض المعلومات التي لا تعرفها عن سامية شكري .

1- من مواليد 5 أكتوبر عام 1945 .


2- شقيقتها الممثلة ناهد يسري، دخت مجال التمثيل عام 1964.

3-قدمت عدد من الأعمال السينمائية أبرزها الخائنة، العبيط، صغيرة على الحب، غراميات مجنون ، مغامرة شباب، عدو المرأة ، حكاية بنت اسمها مرمر، حكاية 3 بنات، اللبنانى أبطال ونساء

4-كتبت قصص من عدد الأفلام كان أهمها الحجر الداير للمخرج محمد راضي.

5- نشرت العديد من الروايات في حلقات مسلسلة بالمجلات اللبنانية.

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