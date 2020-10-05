تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:26 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
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اصدرت نيابة مشتول السوق، قرارا بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان طفل عُثر عليه "مشنوقا" داخل منزلهم بقرية كفر إبراش بمحافظة الشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق يفيد تلقي المركز إخطارا من مستشفى مشتول لسوق المركزي باستقبال الطفل " يوسف. م. ش " 11 عاما تلميذ بالصف الخامس الابتدائي جثة هامدة ووجود أثار خنق حول عنقه "شبهة جنائية".

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وبسؤال والد الطفل ويعمل عامل زراعي أفاد بأنهم عثروا على الطفل مشنوقا داخل غرفته بالمنزل حيث قام بلف "إيشارب" والدته حول عنقه وربطه بـ "ماسورة" ستارة ثم علق نفسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، مشيرا إلى أن الطفل كان منطويا يلعب على الهاتف المحمول لفترات طويلة دون الاهتمام بمذاكرة دروسه وبعدما اخذت والدته الهاتف ومرور فترة من الوقت وجدوه مشنوقا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وتم نقل الجثمان من مستشفى مشتول السوق إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق تميهدا لتشريح الجثمان وإصدار قرار بالصفة التشريحية للتصريح بالدفن.

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