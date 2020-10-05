قتلى وجرحى بتفجير استهدف موكب حاكم ولاية لغمان بأفغانستان

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:19 ص
تفجير - أرشيفية
تفجير - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الاثنين، مقتل 8 أشخاص على الأقل، وإصابة 30 آخرون، بتفجير استهدف موكب حاكم ولاية لغمان بشرق أفغانستان.

 

ولم يوضح المتحدث باسم حاكم الولاية بعد ما إذا كانت السيارة المفخخة قد تم تفجيرها عن بعد، أو أن الهجوم كان انتحاريا.

 

وشهدت أفغانستان، هجمات دموية في الأيام الأخيرة، حيث قُتل 13 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين، السبت الماضي، بانفجار سيارة مفخخة في ولاية ننغرهار، بشرق أفغانستان.

 

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قتلى وجرحى تفجير انتحاري افغانستان استهداف حاكم ولاية

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