المركزي للتعمير: الدولة أنفقت 180 مليار جنيه لتنمية سيناء (فيديو)

قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن الدولة أنفقت ما يقرب من 180 مليار جنيه على تنمية وتعمير سيناء خلال 6 سنوات، مشيرا إلى أن الجهاز ساهم في تنفيذ 263 مشروع داخل سيناء بإجمالي استثمارات 18 مليار جنيه فى جميع المجالات.





وقال "نصار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، إن من ضمن المشروعات التي نفذوها 73 مشروع طرق بإجمالى أطوال 725 كيلو نفذ منها 630 كيلو وجار العمل فى 95 كيلو داخل سيناء ومدن القناة، مؤكدا أنهم يعملون فى كافة الأماكن والجهات.



