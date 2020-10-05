الدوري البرازيلي.. فلامنجو يستغل تعادل ساو باولو وينتزع المركز الرابع

قام فريق فلامنجو بانتزاع المركز الرابع في الدوري البرازيلي لكرة القدم بفوزه على أتلتيكو بارانينسي 3 - 1 وتعادل ساو باولو مع مضيفه كوريتيبا 1 - 1 مساء الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من المسابقة.





وشهدت نفس المرحلة مساء الأحد أيضا فوز سانتوس على مضيفه جوياس 3 - 2 وسبورت ريسيفه على مضيفه باهيا 2 / 1 وتعادل بوتافوجو مع فلومينينسي 1 / 1 وفورتاليزا مع أتلتيكو جويانينسي سلبيا.





وقفز فلامنجو إلى المركز الرابع مستفيدا من انتصاره وسقوط ساو باولو في فخ التعادل حيث رفع رصيده إلى 21 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف انترناسيونال وبالميراس ونقطة واحدة أمام سانتوس وساو باولو.





وانتهى الشوط الأول من مباراة فلامنجو وبارانينسي بالتعادل السلبي ثم أمطر فلامنجو شباك ضيفه بثلاثة أهداف في الشوط الثاني سجلها بدرو جوييرمي وبرونو هنريكي وإيفرتون ريبيرو في الدقائق 56 و59 من ضربة جزاء و77 مقابل هدف واحد سجله ريناتو كايزر للضيوف في الدقيقة 67 .





وتعادل كوريتيبا مع ساو باولو بهدف سجله روبسون دوس سانتوس في الدقيقة السادسة مقابل هدف سجله رينالدو دا سيلفا من ضربة جزاء في الدقيقة 69 .





وقلب سانتوس تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 3 / 2 على مضيفه جوياس ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ليقفز إلى المركز الخامس بفارق الأهداف أمام ساو باولو.





وبادر جوياس بهز الشباك عن طريق فينيسيوس لوبيز في الدقيقة الخامسة ورد سانتوس بهدف سجله مارينهو من ضربة جزاء في الدقيقة 19 لينتهي الشوط الأول بالتعادل رغم طرد آرثر جوميز لاعب سانتوس في الدقيقة 34 .





وفي الشوط الثاني ، حقق سانتوس الفوز بهدفين جاء أولهما من النيران الصديقة عبر اللاعب جيفرسون في الدقيقة 54 ثم جاء الثاني بتوقيع ماركوس ليوناردو في الدقيقة 77 قبل أن يحرز فيكتور أندرادي الهدف الثاني لجوياس في الدقيقة 85 .





وأنهى جوياس المباراة أيضا بعشرة لاعبين مثل سانتوس حيث طرد لاعبه ديفيد دوارتي في الدقيقة 58 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.





وفاز سبورت ريسيفه على باهيا 2 / 1 ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع وتجمد رصيد باهيا عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر بعدما مني بالهزيمة الخامسة له في آخر ست مباريات خاضها بالمسابقة.





كما تعادل بوتافوجو مع فلومينينسي بهدف سجله كايو ألكسندر في الدقيقة 73 مقابل هدف من النيران الصديقة أحرزه فريد جويديس لاعب بوتافوجو عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40 .





وتعادل فورتاليزا مع أتلتيكو جويانينسي سلبيا ليرفع رصيده إلى 17 نقطة مقابل 15 نقطة لفريق جويانينسي الذي تعادل للمباراة الثالثة على التوالي.