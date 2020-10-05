عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:10 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
علي نبوي
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أجرى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على العضلة الضامة صباح اليوم الاثنين، أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة. 


وأوضح الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، أن الجهاز الطبي حدد برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا للاعب لتجهيزه لمباراة الذهاب أمام الوداد المغربي. 


وأشار مدير الكرة إلى أن اللاعب سيؤدي جلسات علاج طبيعي لعدة أيام قبل أن ينتظم في برنامج بدني دون التسرع في عودته، وذلك لضمان تجهيزه وشفائه من الإصابة بأفضل حال قبل لقاء الوداد المغربي.


وغادر الشناوي مباراة الأهلي والمقاولون العرب أمس بسبب الإصابة ، قبل أن يجري أشعة صبح اليوم أثبتت اصابته بشد في العضلة الضامة. 


ويستعد الأهلي لمواجهة فريق انبي في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل.

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