عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:10 ص
علي نبوي
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أجرى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على العضلة الضامة صباح اليوم الاثنين، أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة.
وأوضح الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، أن الجهاز الطبي حدد برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا للاعب لتجهيزه لمباراة الذهاب أمام الوداد المغربي.
وأشار مدير الكرة إلى أن اللاعب سيؤدي جلسات علاج طبيعي لعدة أيام قبل أن ينتظم في برنامج بدني دون التسرع في عودته، وذلك لضمان تجهيزه وشفائه من الإصابة بأفضل حال قبل لقاء الوداد المغربي.
وغادر الشناوي مباراة الأهلي والمقاولون العرب أمس بسبب الإصابة ، قبل أن يجري أشعة صبح اليوم أثبتت اصابته بشد في العضلة الضامة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق انبي في الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل.